Англія

Наставник "червоних дияволів" поділився своїми думками після гри з "лісниками".

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім прокоментував нічийний результат у матчі АПЛ проти Ноттінгем Форест (2:2).

"Ми втратили контроль над грою на п’ять хвилин – і заплатили за це. Я відчув, що рівень енергії був не таким, як у попередньому матчі. Іноді, коли граєш на виїзді, це відчувається. Мої гравці виклалися на повну, і це було видно, але в дрібницях енергії бракувало. Нам потрібно над цим працювати. Як я вже казав, ми контролювали гру. У Прем’єр-лізі, якщо ти вимикаєшся хоча б на п’ять хвилин – це може змінити результат.

Якщо порівнювати з недавнім минулим, у деяких матчах, коли в нас були важкі моменти, ми страждали набагато більше, ніж сьогодні. Нам вдалося контролювати емоції, опустити м’яч на землю і спробувати тиснути на суперника в останній третині. Ми змогли забити, мали чудову нагоду наприкінці. Але ми втратили два очки – і саме це відчуття переважає. Однак наступного тижня у нас буде час попрацювати й спробувати здобути ці очки на іншому стадіоні.

Швидкі два м’ячі Ноттінгем Форест? Іноді такі моменти трапляються – і нічого не відбувається. Уявіть: один навіс – і ми могли перехопити м’яч, інший – відскок до єдиного гравця суперника, який був поруч. Таке може статися. Таке буває. У Прем’єр-лізі, коли ти контролюєш гру, дуже важливо спокійно почати перший і другий тайм, але ми зробили трохи навпаки. Але якщо подивитися з іншого боку... Пропустити два такі голи на виїзді, зуміти знову взяти емоції під контроль та боротися за результат – думаю, ми добре впоралися.

Великі команди, коли потрапляють у складні обставини, знають, як реагувати. Якщо не можеш виграти – ти повинен не програти. Сьогодні в команді я мав те відчуття, що ми не програємо цей матч. І це гарне відчуття", — наводить слова Аморіма прес-служба клубу.

