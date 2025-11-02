Англія

Господарі здолали суперника з рахунком 3:1 завдяки голам Пакета, Соучека та автоголу Ботмана.

Вест Гем на домашньому полі обіграв Ньюкасл у матчі десятого туру Англійської прем’єр-ліги з рахунком 3:1.

Єдиний гол гостей на рахунку Джейкоба Мерфі. У складі господарів відзначилися Лукас Пакета та Томаш Соучек, а ще один м’яч був забитий у власні ворота захисником Ньюкасла Свеном Ботманом.

Після цього успіху Вест Гем піднявся на 18-те місце в турнірній таблиці АПЛ із сімома очками. Ньюкасл посідає 13-ту позицію, маючи в активі 12 балів.

Вест Гем — Ньюкасл Юнайтед 3:1

Голи: Пакета, 35, Ботман (аг), 45+5, Соучек, 90+8 - Мерфі, 4

Вест Гем: Ареола — Ван-Біссака, Тодібо, Кілман, Малік Діуф — Поттс, Пакета — Боуен, Фернандеш (Жуліо, 85), Саммервілл (Вокер-Пітерс, 79) — Вілсон (Соучек, 61)

Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Крафт (Шер, 46), Тіав, Ботман (Барнс, 65), Берн — Гімараес, Тоналі, Жоелінтон — Мерфі (Еланга, 77), Вольтемаде (Осула, 46), Гордон (Ремзі, 46)

Попередження: Гімараес