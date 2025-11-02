Попри раннє вилучення та нереалізований пенальті, матч у Валенсії зберіг інтригу до останніх секунд — вирішальний м’яч забив Мігель Роман.
Леванте - Сельта, getty images
02 листопада 2025, 17:40
Леванте не зміг утримати нічию в домашньому поєдинку проти Сельти — гості вирвали перемогу 2:1 завдяки голу в компенсований час.
Вже на 27-й хвилині господарі залишилися в меншості: Унай Венседор грубо зіграв проти Ілайша Моріби, і після перегляду епізоду арбітр змінив жовту картку на пряму червону. Невдовзі ситуація для Леванте могла погіршитися ще більше — Хаві Родрігес зіграв рукою у власному штрафному, але Етта Ейонг не реалізував пенальті, влучивши у штангу.
Сельта все ж відкрила рахунок: на 39-й хвилині Оскар Мінгеса влучно пробив з дальньої дистанції — 0:1. Після перерви господарі зуміли відновити рівновагу: на 66-й хвилині після подачі з кутового Кервін Аріага потужно пробив зльоту — 1:1.
Однак уже в компенсований час Мігель Роман після передачі Мінгеси приніс Сельті перемогу — 1:2.
Після цього результату команда з Віго піднялася на 11-те місце в турнірній таблиці, тоді як Леванте залишається серед аутсайдерів, ділячи третє місце з кінця.
Леванте — Сельта 1:2
Голи: Арріага, 66 - Мінгеса, 40, Роман, 90+2
Леванте: Раян — Тольян, Ельгесабаль, Морено, Санчес (Маттурро, 82) — Гарсія (Андер Оласагасті, 46), Венседор, Арріага, Бруге — Альварес (Луїс Моралес, 90), Ейонг
Сельта: Раду — Родрігес, Старфельт, Алонсо (Домінгес, 60) — Мінгеса, Бельтран (Сотело, 68), Моріба (Родрігес, 79), Каррейра — Жутгла (Аспас, 68), Іглесіас, Сарагоса
Попередження: Тольян, Ельгесабаль — Алонсо, Старфельт, Каррейра
Вилучення: Венседор, 27