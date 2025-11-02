Іспанія

Попри раннє вилучення та нереалізований пенальті, матч у Валенсії зберіг інтригу до останніх секунд — вирішальний м’яч забив Мігель Роман.

Леванте не зміг утримати нічию в домашньому поєдинку проти Сельти — гості вирвали перемогу 2:1 завдяки голу в компенсований час.

Вже на 27-й хвилині господарі залишилися в меншості: Унай Венседор грубо зіграв проти Ілайша Моріби, і після перегляду епізоду арбітр змінив жовту картку на пряму червону. Невдовзі ситуація для Леванте могла погіршитися ще більше — Хаві Родрігес зіграв рукою у власному штрафному, але Етта Ейонг не реалізував пенальті, влучивши у штангу.

Сельта все ж відкрила рахунок: на 39-й хвилині Оскар Мінгеса влучно пробив з дальньої дистанції — 0:1. Після перерви господарі зуміли відновити рівновагу: на 66-й хвилині після подачі з кутового Кервін Аріага потужно пробив зльоту — 1:1.

Однак уже в компенсований час Мігель Роман після передачі Мінгеси приніс Сельті перемогу — 1:2.

Після цього результату команда з Віго піднялася на 11-те місце в турнірній таблиці, тоді як Леванте залишається серед аутсайдерів, ділячи третє місце з кінця.

Леванте — Сельта 1:2

Голи: Арріага, 66 - Мінгеса, 40, Роман, 90+2

Леванте: Раян — Тольян, Ельгесабаль, Морено, Санчес (Маттурро, 82) — Гарсія (Андер Оласагасті, 46), Венседор, Арріага, Бруге — Альварес (Луїс Моралес, 90), Ейонг

Сельта: Раду — Родрігес, Старфельт, Алонсо (Домінгес, 60) — Мінгеса, Бельтран (Сотело, 68), Моріба (Родрігес, 79), Каррейра — Жутгла (Аспас, 68), Іглесіас, Сарагоса

Попередження: Тольян, Ельгесабаль — Алонсо, Старфельт, Каррейра

Вилучення: Венседор, 27