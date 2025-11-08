Англія

Колишній півзахисник збірної Англії та легенда Челсі, який наразі очолює Ковентрі Сіті, був помітно зворушений під час пресконференції.

Менш ніж рік тому Френк Лемпард очолив небесно-блакитних, коли вони перебували близько до зони вильоту з Чемпіоншипу. Сьогодні ж Ковентрі очолює турнірну таблицю, змушуючи фанатів мріяти про повернення до Прем'єр-ліги вперше з 2001 року.

Репортер з talkSPORT, який є фанатом Ковентрі, відмовився від запитання на користь щирої подяки. Він наголосив, що вплив Лемпарда на команду та місто дійсно особливий. Френк зумів знову розпалити пристрасть у вболівальників.

У відповідь на такий особистий комплімент Лемпард, який, очевидно, був приємно здивований, сказав:

"Дуже дякую, це дивовижні слова. Я не дурень. Я знаю, що ми показали результат і зараз знаходимося у кращій позиції, я розумію, що вболівальники цим задоволені. Але коли ви говорите про це особисто, говорите про паби та про місто... ми, перебуваючи у нашому "пузирі", іноді пропускаємо це. Я справді ціную, що ви говорите про це так емоційно, ми продовжуватиму намагатися зробити вас щасливими" — заявив наставник.

Успіх у Ковентрі став для Лемпарда визначною реабілітацією його тренерської кар'єри після невдалого повернення на посаду тимчасового тренера Челсі.