Англія

Попереду египтянина та англійця — лише Вейн Руні та Алан Ширер.

Ліверпуль у матчі десятого туру АПЛ на своєму полі обіграв Астон Віллу (2:0).

У цьому матчі результативним ударом відзначився вінгер "червоних" Мохамед Салах.

Завдяки цьому Салах досяг позначки у 279 результативних дій (190 голів та 89 асистів) у матчах чемпіонату Англії. Такий же показник у Френка Лемпарда — 177 голів та 102 асисти.

Попереду в цьому рейтингу знаходяться лише два гравці — Вейн Руні — 311 результативних дій, та Алан Ширер — 324.

Раніше повідомлялося, що 33-річний египтянин забив свій 250 гол за Ліверпуль у всіх турнірах.