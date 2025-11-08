Томас Франк заявив, що він задоволений тим, що його команді вдалося обмежити атаку Манчестер Юнайтед лише п'ятьма ударами під час драматичної нічиєї 2:2 у Прем'єр-лізі.

Наставник лондонців високо оцінив атакувальну міць Червоних дияволів під керівництвом тренера Рубена Аморіма, навіть незважаючи на те, що його команда пропустила двічі.

"Я сказав би так: якщо мені перед грою сказали, що ми дозволимо завдати пʼять ударів за матч, я б на це погодився. Я знаю, що ми пропустили два голи, але вони виглядають дуже грізно в атаці. Вони, безумовно, посилилися цього сезону", — сказав Томас Франк.

Цікаво, що обидва влучні удари Манчестер Юнайтед у матчі завершилися голами.

Франк також прокоментував тактичні перестановки Аморіма в лінії нападу, зокрема переведення Браяна Мбеумо, колишнього  підопічного Томаса по Брентфорду, на лівий фланг.

Тренер Тоттенгема зазначив, що його не здивувало тактичне перетасування Аморіма, оскільки португальський фахівець часто експериментує з передньою лінією.