Головний тренер Тоттенгема похвалив напад червоних дияволів після нічиєї та прокоментував тактичні зміни Рубена Аморіма.
Томас Франк Getty Images
08 листопада 2025, 18:45
Томас Франк заявив, що він задоволений тим, що його команді вдалося обмежити атаку Манчестер Юнайтед лише п'ятьма ударами під час драматичної нічиєї 2:2 у Прем'єр-лізі.
Наставник лондонців високо оцінив атакувальну міць Червоних дияволів під керівництвом тренера Рубена Аморіма, навіть незважаючи на те, що його команда пропустила двічі.
"Я сказав би так: якщо мені перед грою сказали, що ми дозволимо завдати пʼять ударів за матч, я б на це погодився. Я знаю, що ми пропустили два голи, але вони виглядають дуже грізно в атаці. Вони, безумовно, посилилися цього сезону", — сказав Томас Франк.
Цікаво, що обидва влучні удари Манчестер Юнайтед у матчі завершилися голами.
Франк також прокоментував тактичні перестановки Аморіма в лінії нападу, зокрема переведення Браяна Мбеумо, колишнього підопічного Томаса по Брентфорду, на лівий фланг.
Тренер Тоттенгема зазначив, що його не здивувало тактичне перетасування Аморіма, оскільки португальський фахівець часто експериментує з передньою лінією.