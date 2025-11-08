Англія

Головний тренер Тоттенгема похвалив напад червоних дияволів після нічиєї та прокоментував тактичні зміни Рубена Аморіма.

Томас Франк заявив, що він задоволений тим, що його команді вдалося обмежити атаку Манчестер Юнайтед лише п'ятьма ударами під час драматичної нічиєї 2:2 у Прем'єр-лізі.

Наставник лондонців високо оцінив атакувальну міць Червоних дияволів під керівництвом тренера Рубена Аморіма, навіть незважаючи на те, що його команда пропустила двічі.

"Я сказав би так: якщо мені перед грою сказали, що ми дозволимо завдати пʼять ударів за матч, я б на це погодився. Я знаю, що ми пропустили два голи, але вони виглядають дуже грізно в атаці. Вони, безумовно, посилилися цього сезону", — сказав Томас Франк.

Цікаво, що обидва влучні удари Манчестер Юнайтед у матчі завершилися голами.

Франк також прокоментував тактичні перестановки Аморіма в лінії нападу, зокрема переведення Браяна Мбеумо, колишнього підопічного Томаса по Брентфорду, на лівий фланг.

Тренер Тоттенгема зазначив, що його не здивувало тактичне перетасування Аморіма, оскільки португальський фахівець часто експериментує з передньою лінією.