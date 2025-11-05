Закінчився перший ігровий день четвертого раунду етапа-ліги.
Getty Images
05 листопада 2025, 00:45
Тоттенгем удома розгромив Копенгаген (4:0).
Бреннан Джонсон з передачі Хаві Сімонса відкрив рахунок у матчі. Після перерви Одобер подвоїв перевагу шпор, але за п’ять хвилин господарі залишилися в меншості — автор першого гола підставив свою команду, отримавши пряму червону картку.
Однак Тоттенгем не збирався збавляти обертів. Суперсольний прохід вдався ван де Вену — захисник зі своєї половини поля протягнув м’яч і потужним пострілом довів рахунок до розгрому.
Пальїня на 67-й хвилині поставив крапку у матчі. Лондонці могли забити ще, але Рішарлісон змарнував пенальті.
Тоттенгем — Копенгаген 4:0
Голи: Джонсон, 19, Одобер, 51, ван де Вен, 64, Палінья, 67
Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро (Дансо, 73), ван де Вен, Удогі (Спенс, 73) — Бентанкур, Сарр — Джонсон, Сімонс (Палінья, 60), Одобер (Скарлетт, 80) — Коло Муані (Рішарлісон, 73)
Копенгаген: Котарські — Судзукі, Перейра, Хацидіакос, Лопес — Ларссон, Лерагер, Клем, Ашурі — Мукоко (Корнеліус, 72), Ельюнуссі (Классон, 72)
Попередження: Судзукі
Вилучення: Джонсон, 57
Олімпіакос втратив перемогу на останній хвилині у матчі проти ПСВ (1:1).
Господарі вже на дебюті гри відкрили рахунок — м’яч забив Мартінш.
Надалі обидві команди мали нагоди відзначитися, але змарнували свої шанси. Здавалося, що поєдинок завершиться перемогою греків, однак не без частки фарту ПСВ зумів зрівняти рахунок — Пепі приніс гостям нічию.
Олімпіакос — ПСВ 1:1
Голи: Мартінш, 17 — Пепі, 90+3
Олімпіакос: Цолакіс — Родіней, Рецос, Пірола, Ортега — Музакітіс, Гарсія — Мартінш, Шикінью (Таремі, 73), Поденсе (Коштінья, 83) — Ель-Каабі (Сципіоні, 83)
ПСВ: Коварж — Дест, Схаутен, Гасеровські, — — Сайбарі (Боаду, 84), Жуніор, Верман — Ман (Пепі, 58), Тіл (Дріуш, 58), Перішич (Байрактаревич, 68)
Попередження: Перішич
Буде/Глімт у меншості поступився Монако (0:1).
Єдиний гол у матчі забив Фоларін Балогун — американець з передачі Магнуса Аклюйша приніс гостям надзвичайно важливі три очки.
Буде/Глімт - Монако 0:1
Гол: Балогун, 43
Буде/Глімт: Хайкін — Шевольд, Мое, Бйортуфт, Бйоркан — Ев'єн, Берг, Фет (Дідрік Бломберг, 73) — Аукленн, Гег (Гелмерсен, 73), Гауге
Монако: Кьон — Керер, Салісу, Енріке — Тезе, Головін, Кулібалі, Уаттара — Акліуш (Бірет, 72), Мінаміно (Кабраль, 63) — Балогун
Попередження: Уаттара
Вилучення: Гуннерсен, 81