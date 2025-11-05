Ліга чемпіонів

Закінчився перший ігровий день четвертого раунду етапа-ліги.

Тоттенгем удома розгромив Копенгаген (4:0).

Бреннан Джонсон з передачі Хаві Сімонса відкрив рахунок у матчі. Після перерви Одобер подвоїв перевагу шпор, але за п’ять хвилин господарі залишилися в меншості — автор першого гола підставив свою команду, отримавши пряму червону картку.

Однак Тоттенгем не збирався збавляти обертів. Суперсольний прохід вдався ван де Вену — захисник зі своєї половини поля протягнув м’яч і потужним пострілом довів рахунок до розгрому.

Пальїня на 67-й хвилині поставив крапку у матчі. Лондонці могли забити ще, але Рішарлісон змарнував пенальті.

Тоттенгем — Копенгаген 4:0

Голи: Джонсон, 19, Одобер, 51, ван де Вен, 64, Палінья, 67

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро (Дансо, 73), ван де Вен, Удогі (Спенс, 73) — Бентанкур, Сарр — Джонсон, Сімонс (Палінья, 60), Одобер (Скарлетт, 80) — Коло Муані (Рішарлісон, 73)

Копенгаген: Котарські — Судзукі, Перейра, Хацидіакос, Лопес — Ларссон, Лерагер, Клем, Ашурі — Мукоко (Корнеліус, 72), Ельюнуссі (Классон, 72)

Попередження: Судзукі

Вилучення: Джонсон, 57

Олімпіакос втратив перемогу на останній хвилині у матчі проти ПСВ (1:1).

Господарі вже на дебюті гри відкрили рахунок — м’яч забив Мартінш.

Надалі обидві команди мали нагоди відзначитися, але змарнували свої шанси. Здавалося, що поєдинок завершиться перемогою греків, однак не без частки фарту ПСВ зумів зрівняти рахунок — Пепі приніс гостям нічию.

Олімпіакос — ПСВ 1:1

Голи: Мартінш, 17 — Пепі, 90+3

Олімпіакос: Цолакіс — Родіней, Рецос, Пірола, Ортега — Музакітіс, Гарсія — Мартінш, Шикінью (Таремі, 73), Поденсе (Коштінья, 83) — Ель-Каабі (Сципіоні, 83)

ПСВ: Коварж — Дест, Схаутен, Гасеровські, — — Сайбарі (Боаду, 84), Жуніор, Верман — Ман (Пепі, 58), Тіл (Дріуш, 58), Перішич (Байрактаревич, 68)

Попередження: Перішич

Буде/Глімт у меншості поступився Монако (0:1).

Єдиний гол у матчі забив Фоларін Балогун — американець з передачі Магнуса Аклюйша приніс гостям надзвичайно важливі три очки.

Буде/Глімт - Монако 0:1

Гол: Балогун, 43

Буде/Глімт: Хайкін — Шевольд, Мое, Бйортуфт, Бйоркан — Ев'єн, Берг, Фет (Дідрік Бломберг, 73) — Аукленн, Гег (Гелмерсен, 73), Гауге

Монако: Кьон — Керер, Салісу, Енріке — Тезе, Головін, Кулібалі, Уаттара — Акліуш (Бірет, 72), Мінаміно (Кабраль, 63) — Балогун

Попередження: Уаттара

Вилучення: Гуннерсен, 81