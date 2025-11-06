21-річний грецький центральний захисник Вольфсбурга Константінос Кулієракіс потрапив на радари топ-клубів АПЛ.
Константінос Кулієракіс Getty Images
06 листопада 2025, 15:30
Ліверпуль і Тоттенгем виявляють серйозний інтерес до 21-річного центрального захисника Вольфсбурга Константіноса Кулієракіса — Goal.
Молодий грек стрімко став одним із найпомітніших молодих оборонців Бундесліги. Обидва клуби АПЛ активно шукають посилення захисної лінії.
Ліверпуль розглядає Кулієракіса як стратегічну довгострокову заміну для Ібрагіма Конате, чия травматичність викликає занепокоєння, а переговори щодо нового контракту, за чутками, просуваються складно.
Тоттенгем, у свою чергу, шукає якісного лівоногого центрального захисника для посилення глибини складу та створення конкуренції Міккі ван де Вену.
Кулієракіс, який перейшов до Вольфсбурга з ПАОКа у 2024 році, швидко адаптувався до німецького футболу. Він вразив скаутів своїм спокоєм, умінням грати у високій лінії оборони та здатністю впевнено працювати з м'ячем.
Незважаючи на те, що контракт грека з Вольфсбургом розрахований до 2029 року, інтерес з боку європейських грандів може змусити німецький клуб розглянути пропозиції.