Німеччина

21-річний грецький центральний захисник Вольфсбурга Константінос Кулієракіс потрапив на радари топ-клубів АПЛ.

Ліверпуль і Тоттенгем виявляють серйозний інтерес до 21-річного центрального захисника Вольфсбурга Константіноса Кулієракіса — Goal.

Молодий грек стрімко став одним із найпомітніших молодих оборонців Бундесліги. ​Обидва клуби АПЛ активно шукають посилення захисної лінії.

Ліверпуль розглядає Кулієракіса як стратегічну довгострокову заміну для Ібрагіма Конате, чия травматичність викликає занепокоєння, а переговори щодо нового контракту, за чутками, просуваються складно.

​Тоттенгем, у свою чергу, шукає якісного лівоногого центрального захисника для посилення глибини складу та створення конкуренції Міккі ван де Вену.

Кулієракіс, який перейшов до Вольфсбурга з ПАОКа у 2024 році, швидко адаптувався до німецького футболу. Він вразив скаутів своїм спокоєм, умінням грати у високій лінії оборони та здатністю впевнено працювати з м'ячем.

​Незважаючи на те, що контракт грека з Вольфсбургом розрахований до 2029 року, інтерес з боку європейських грандів може змусити німецький клуб розглянути пропозиції.