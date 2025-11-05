Англія

Український півзахисник став однією з головних цілей "шпор" на зимове трансферне вікно.

Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк опинився у сфері інтересів Тоттенгема, повідомляє The Boy Hotspur.

За інформацією джерела, у лондонському клубі вважають 21-річного хавбека ідеальним кандидатом для посилення центральної лінії. Скаути “шпор” залишилися в захваті від його гри та можуть спробувати підписати футболіста вже в січні 2026 року.

Втім, Брентфорд не має наміру продавати українця посеред сезону, якщо не отримає щонайменше 30 мільйонів фунтів стерлінгів. Портал Transfermarkt оцінює його в 15 мільйонів євро.

Після 10 турів Брентфорд займає 12-те місце в таблиці АПЛ, тоді як Тоттенгем йде шостим.