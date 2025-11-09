Англія

Захисник "червоних дияволів" поділився своїми емоціями після гри зі "шпорами".

Захисник Манчестер Юнайтед Маттейс де Лігт прокоментував нічийний результат у матчі АПЛ проти Тоттенгема (2:2).

"На щастя, ми заробили одне очко. Думаю, по грі ми заслуговували більшого. У другому таймі, мені здалося, ми трохи втомилися – не виходило вийти з власної половини поля.

Сезон довгий, і краще мати три нічиї, ніж три поразки. Ви бачили, що ми дуже швидкі в атаці, стабільні і добре розуміємо свої сильні сторони", — наводить слова де Лігта BBC.

