Захисник "червоних дияволів" поділився своїми емоціями після гри зі "шпорами".
Маттейс де Лігт, Getty Images
09 листопада 2025, 14:40
Захисник Манчестер Юнайтед Маттейс де Лігт прокоментував нічийний результат у матчі АПЛ проти Тоттенгема (2:2).
"На щастя, ми заробили одне очко. Думаю, по грі ми заслуговували більшого. У другому таймі, мені здалося, ми трохи втомилися – не виходило вийти з власної половини поля.
Сезон довгий, і краще мати три нічиї, ніж три поразки. Ви бачили, що ми дуже швидкі в атаці, стабільні і добре розуміємо свої сильні сторони", — наводить слова де Лігта BBC.
