Англія

Форвард Манчестер Юнайтед травмувався у матчі проти Тоттенгема.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім після драматичної нічиєї 2:2 з Тоттенгем Готспур повідомив про травму нападника Беньяміна Шешка, Словенець вийшов на заміну у другому таймі, отримав травму коліна наприкінці матчу.

Хоча його зіткнення з Міккі ван де Веном не виглядало особливо серйозним, форвард збірної Словенії був змушений залишити гру з видимим дискомфортом.

На післяматчевій пресконференції Аморім висловив свою стурбованість:

"Я не знаю. Треба перевірити. Моя найбільша стурбованість — це Бен. Тому що це коліно, а нам потрібен Бен, щоб бути кращою командою. Ми думаємо, що у нього проблеми" — заявив наставник.

Шешко, літній новачок клубу, раніше отримував позитивні відгуки від Аморіма, який називав його нападником на довгий термін.

Якщо травма виявиться серйозною, це може змусити Манчестер Юнайтед переглянути свої плани на зимове трансферне вікно, попри те, що Рубен нещодавно висловлював впевненість у молодому гравцеві.

Очікується, що найближчим часом клуб надасть офіційну інформацію щодо стану здоров'я Шешка.