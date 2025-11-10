Англія

Капітан мерсисайдців оцінив поразку від Манчестер Сіті та закликав команду зберігати стабільність.

Капітан Ліверпуля Вірджіл ван Дейк прокоментував поразку своєї команди від Манчестер Сіті з рахунком 0:3 у 11-му турі англійської Прем’єр-ліги. Захисник виділив вінгера суперника Жеремі Доку як гравця, котрий створював Ліверпулю найбільше проблем.

"Перший тайм був важким: вони впевнено контролювали м’яч, і нам було непросто тиснути на них. Не скажу, що в них було багато моментів, але Доку зіграв дуже добре, і Конору було складно в дуелях віч-на-віч.

Я не думаю, що ми створили достатньо загрози. Могли зіграти краще. Нам потрібно знайти стабільність і продовжувати рухатися вперед. Ніхто не збирається здаватися. Зараз листопад, сезон довгий, і ми готові боротися", — сказав захисник.

