Англія

Думка легенди Ман Юнайтед щодо спірного епізоду в центральному матчі туру АПЛ.

Ексгравець Ман Юнайтед Вейн Руні прокоментував рішення арбітра не зараховувати гол Вірджила ван Дейка в матчі Ман Сіті — Ліверпуль за рахунку 1:0.

"Гол ван Дейка треба було зараховувати. Не думаю, що Енді Робертсон перекривав Доннарумму на момент стрибка. Воротар Манчестер Сіті бачив м'яч повністю, тому, на мій погляд, це було неправильне рішення", — наводить слова Руні Liverpool Echo.

В підсумку мерсисайдці поступились 0:3.

Звіт про матч Ман Сіті — Ліверпуль читайте за посиланням.