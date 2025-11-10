Англія

Клуб розглядає варіант зимової оренди гравця.

Манчестер Юнайтед планує підсилити центр поля вже під час зимового трансферного вікна. За інформацією Give Me Sport, головною ціллю клубу став півзахисник Атлетіко Мадрид Конор Галлагер.

Керівництво “червоних дияволів” розглядає можливість оренди англійця до кінця сезону — це дозволить зміцнити склад без значних витрат. Очікується, що великі трансфери клуб проведе вже влітку, після аналізу виступів підопічних Еріка тен Гага.

У поточному сезоні Галлагер провів 16 матчів за Атлетіко, у яких відзначився двома забитими голами.

Нагадаємо, у серпні та вересні повідомлялося про те, що Атлетіко Мадрид не відпустив Галлагера в оренду.