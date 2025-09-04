Англія

Атлетіко Мадрид відхилив пропозицію манкуніанців.

Центральний півзахисник Атлетіко Мадрид Конор Галагер міг повернутися до АПЛ, передає журналіст Фабріціо Романо.

Манчестер Юнайтед намагався орендувати 25-річного англійця, але "рохібланкос" пропозицію відхилили. Так само з відмовою з боку клубу Ла Ліги зіштовхнувся й Крістал Пелес, про зацікавленість якого у вихованці Челсі повідомлялося раніше.

Повідомляється, що Атлетіко Мадрид не планує відпускати Галлагера в оренду. Його контракт із клубом розраховано до кінця червня 2029 року. Порталом transfermarkt Конор оцінюється в 40 млн євро.

У серпні 2024 року Челсі отримав 42 млн за нього від "рохібланкос". На рахунку англійця чотири гола й шість асистів у 53-х матчах Атлетіко Мадрид.

Раніше повідомлялося, що новачок Манчестер Юнайтед відмовився від переходу до іншого клубу АПЛ заради манкуніанців.