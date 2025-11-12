Англія

Колишній одноклубник Андрія Ярмоленка розповів про неприємний момент у своєму житті та кар'єрі.

Півзахисник Вест Гема Томаш Соучек розповів про проблеми зі здоров'ям, через які він думав про завершення професійної кар'єри.

"Два роки жаху. Я довго соромився про це говорити. Навіть мої батьки, поки я не вирішив написати своє зізнання, не підозрювали, що зі мною відбувається щось погане. Щось, що турбувало мене настільки, що я думав про завершення кар’єри.

Безсоння. Депресія. Страх перед майбутнім. Ви не вірите, правда? Я теж не дуже розумію це, озираючись назад. Там, де інші не наважуються ступити, бо бояться болю, я стрибаю з головою. Я не можу порахувати шрами на своєму тілі, я закінчую матчі з перев’язаною головою.

Спочатку це лише трохи дратувало, але через кілька місяців стало нестерпним. Я був на дні, я виходив на кожен матч невиспаним. На кожен матч. Ви можете собі це уявити? Я боявся невдачі, я боявся реакцій, я боявся всього", — наводить слова Соучека The Athletic.

Нинішнього сезону 30-річний чех провів десять поєдинків, у яких забив три м'ячі.

Після 11 турів Вест Гем набрав лише десять очок і посідає 18 місце в турнірній таблиці АПЛ.

Раніше повідомлялося, що Вест Гем націлився на півзахисника МЮ.