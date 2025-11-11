Англія

Молотобійці готові орендувати Коббі Майну.

20-річний вихованець академії Юнайтед та гравець збірної Англії опинився на узбіччі в поточному сезоні.

За Рубена Аморіма та його схеми для Мейну не знаходиться місця у складі. У цьому сезоні Коббі вийшов на поле лише сім разів поле та лише один у старті в ганебному матчі Кубка Ліги проти Грімсбі Таун.

Влітку клуб заблокував усі спроби оренди, наполягаючи, що Мейну відіграватиме помітну роль. Однак зараз, не отримуючи практики, гравець сам прагне покинути команду на правах оренди, щоб отримати хвилини, необхідні для порятунку своїх шансів потрапити до заявки збірної Англії на Чемпіонат світу 2026 року.

За інформацією трансферного інсайдера Фабріціо Романо, Вест Гем вже зробив конкретний запит і пропонує Мейну те, чого він не має в Манчестері — гарантований ігровий час. Тренер Нуну Ешпіріту Санту бачить у ньому динамічного півзахисника, здатного контролювати темп та просувати м'яч.

Проте, Вест Гему доведеться витримати серйозну конкуренцію. Італійський Наполі під керівництвом Антоніо Конте також активно цікавиться гравцем.

Повідомляється, що чемпіони Серії А вже ведуть переговори про оренду з опцією викупу. Для Манчестер Юнайтед варіант з іноземним клубом є кращим, оскільки вони не хочуть посилювати конкурента в Прем'єр-лізі.

Це ускладнює переговори для Вест Гема та робить Наполі фаворитом у боротьбі за англійця.