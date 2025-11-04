Німеччина

Німецький форвард прагне отримати ігрову практику для потрапляння до збірної на ЧС-2026.

Нападник Вест Гема Ніклас Фюллькруг ухвалив рішення покинути клуб у найближче зимове трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Sky Sport DE Флоріан Плеттенберг, футболіст і його агенти вже поінформували керівництво лондонського клубу про намір змінити команду.

За даними джерела, Вест Гем сприйняв ситуацію спокійно й наразі разом із представниками 32-річного гравця вивчає можливі варіанти на ринку.

Головною мотивацією для Фюллькруга є бажання зберегти шанси потрапити до складу збірної Німеччини на чемпіонат світу-2026. Саме тому він прагне отримувати більше ігрової практики, ніж зараз.

Очікується, що найближчим часом сторони визначаться з подальшим планом і потенційними претендентами на форварда.