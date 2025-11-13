Колишній голкіпер містян та нинішній воротар Фенербахче зізнався, що намагався піти роком раніше і вже не почувався щасливим у клубі, незважаючи на численні перемоги.
13 листопада 2025, 13:45
Голкіпер Едерсон, який влітку несподівано залишив Манчестер Сіті та приєднався до Фенербахче, розповів про мотиви свого рішення.
В інтерв'ю Sky Sports News під час перебування у збірній Бразилії він пояснив, що прагнув змін ще за рік до свого відходу.
Бразилець, який прибув до Англії на товариський матч проти Сенегалу, підтвердив, що його бажання піти вплинуло на виступи в останньому сезоні.
"У попередньому сезоні я вже намагався піти, але це не спрацювало", — сказав Едерсон.
"Я думаю, що це трохи вплинуло на мої виступи протягом того сезону. Я також п'ять разів отримував травми і не був на найкращому рівні".
Воротар наголосив, що рішення було ухвалене спільно з родиною і ґрунтувалося на особистому бажанні знайти новий виклик.
"Мені потрібні були ці зміни. Не варто залишатись в клубі, якщо ти не нещасливий, — пояснив він. — Іноді добре мати нові життєві виклики. Це приносить нову енергію, багато позитивних речей, саме це сталося зі мною".
Едерсон також тепло відгукнувся про свого колишнього наставника Пепа Гвардіолу, підкресливши, що зберіг із ним чудові стосунки.
"Коли я йому зателефонував перед від'їздом, він сказав, що мені потрібно повернутися, щоб попрощатися", — розповів голкіпер.
"Я люблю Пепа, я люблю його менталітет. Він найкращий тренер усіх часів для мене. Було приємно з ним працювати" — заявив воротар.
За вісім сезонів у Манчестер Сіті Едерсон виграв 18 трофеїв, у тому числі тричі поспіль здобував Золоту рукавичку Прем'єр-ліги, та відзначився сімома результативними передачами.