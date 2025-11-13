Англія

Колишній голкіпер містян та нинішній воротар Фенербахче зізнався, що намагався піти роком раніше і вже не почувався щасливим у клубі, незважаючи на численні перемоги.

Голкіпер Едерсон, який влітку несподівано залишив Манчестер Сіті та приєднався до Фенербахче, розповів про мотиви свого рішення.

В інтерв'ю Sky Sports News під час перебування у збірній Бразилії він пояснив, що прагнув змін ще за рік до свого відходу.

​Бразилець, який прибув до Англії на товариський матч проти Сенегалу, підтвердив, що його бажання піти вплинуло на виступи в останньому сезоні. ​

"У попередньому сезоні я вже намагався піти, але це не спрацювало", — сказав Едерсон.

"Я думаю, що це трохи вплинуло на мої виступи протягом того сезону. Я також п'ять разів отримував травми і не був на найкращому рівні".

​Воротар наголосив, що рішення було ухвалене спільно з родиною і ґрунтувалося на особистому бажанні знайти новий виклик.

"Мені потрібні були ці зміни. Не варто залишатись в клубі, якщо ти не нещасливий, — пояснив він. — Іноді добре мати нові життєві виклики. Це приносить нову енергію, багато позитивних речей, саме це сталося зі мною".

​Едерсон також тепло відгукнувся про свого колишнього наставника Пепа Гвардіолу, підкресливши, що зберіг із ним чудові стосунки.

​"Коли я йому зателефонував перед від'їздом, він сказав, що мені потрібно повернутися, щоб попрощатися", — розповів голкіпер.

"Я люблю Пепа, я люблю його менталітет. Він найкращий тренер усіх часів для мене. Було приємно з ним працювати" — заявив воротар.

За вісім сезонів у Манчестер Сіті Едерсон виграв 18 трофеїв, у тому числі тричі поспіль здобував Золоту рукавичку Прем'єр-ліги, та відзначився сімома результативними передачами.