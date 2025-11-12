Англія

Нападник близький до оренди в Евертон.

Нападник Джошуа Зіркзе, ймовірно, залишить Манчестер Юнайтед узимку, адже отримує мінімум ігрового часу.

24-річний голландець став головним кандидатом для Евертона. Мерсисайдці планують підсилити атаку в січні.

Раніше Евертон розглядав Габріеля Жезуса, але тренер Арсенала Мікель Артета наполіг на утриманні бразильця після травми. Тож "іриски" переключилися на інших варіантів, включно з Зіркзе, чия вартість за Transfermarkt — 28 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Мілан готує зимовий трансфер гравця Манчестер Юнайтед.