Легенда клубу розкритикувала стратегію підписань.
Вейн Руні, getty images
12 листопада 2025, 13:22
Легендарний нападник Вейн Руні жорстко розкритикував трансферну політику Манчестер Юнайтед.
"У Манчестер Юнайтед були жахливі підписання до минулого літа. Клуб брав і підписував гравця з гучним ім’ям. До команди приходили Лукаку, Ібрагімович, Погба. Це сильні футболісти, але МЮ просто кликав зірок і витрачав на них великі гроші.
Довелося витратити час, щоб виправити допущені помилки", — цитує колишнього гравця Goal.
Після 11 турів АПЛ "червоні дияволи" набрали 18 очок і посідають восьме місце.