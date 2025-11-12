Англія

Легенда клубу розкритикувала стратегію підписань.

Легендарний нападник Вейн Руні жорстко розкритикував трансферну політику Манчестер Юнайтед.

Руні: Мені було нудно, коли я забивав 34 голи за сезон

"У Манчестер Юнайтед були жахливі підписання до минулого літа. Клуб брав і підписував гравця з гучним ім’ям. До команди приходили Лукаку, Ібрагімович, Погба. Це сильні футболісти, але МЮ просто кликав зірок і витрачав на них великі гроші.

Довелося витратити час, щоб виправити допущені помилки", — цитує колишнього гравця Goal.

Після 11 турів АПЛ "червоні дияволи" набрали 18 очок і посідають восьме місце.