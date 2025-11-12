Захисник поділився відчуттями команди перед поєдинком проти Франції та наголосив на дисципліні під час гри.
Віталій Миколенко, getty images
12 листопада 2025, 19:40
Захисник національної збірної України Віталій Миколенко поділився очікуваннями від завтрашнього поєдинку проти Франції, який відбудеться 13 листопада на Парк де Пренс о 21:45 за київським часом. Це буде один із двох ключових матчів синьо-жовтих на фініші кваліфікації ЧС-2026.
"Не скажу, що є напруга, але всі розуміють відповідальність цих матчів. Всі на позитиві, але розуміють, які поєдинки нас чекають попереду. Всі більш сконцентровано підходять до матчу з Францією", — сказав Миколенко на пресконференції.
Захисник додав, що страху перед суперником у команді немає, а переоцінки французьких футболістів не буде:
"У нас немає страху, але є повага до Франції. Переоцінки ніколи не було — це дуже хороша збірна, у них топові гравці. Але це такі ж футболісти, як і ми. Будемо грати на своїх сильних якостях", — зазначив захисник.
Миколенко також підкреслив, що під час таких відповідальних матчів важлива максимальна концентрація:
"Ти повинен бути сконцентрований на всі 90+ хвилин. Можливо, ти маєш право на помилку, але можеш через неї програти матч".
Нагадаємо, після зустрічі з Францією 16 листопада збірна України зіграє проти Ісландії у Варшаві о 19:00.