Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Захисник поділився відчуттями команди перед поєдинком проти Франції та наголосив на дисципліні під час гри.

Захисник національної збірної України Віталій Миколенко поділився очікуваннями від завтрашнього поєдинку проти Франції, який відбудеться 13 листопада на Парк де Пренс о 21:45 за київським часом. Це буде один із двох ключових матчів синьо-жовтих на фініші кваліфікації ЧС-2026.

"Не скажу, що є напруга, але всі розуміють відповідальність цих матчів. Всі на позитиві, але розуміють, які поєдинки нас чекають попереду. Всі більш сконцентровано підходять до матчу з Францією", — сказав Миколенко на пресконференції.

Захисник додав, що страху перед суперником у команді немає, а переоцінки французьких футболістів не буде:



"У нас немає страху, але є повага до Франції. Переоцінки ніколи не було — це дуже хороша збірна, у них топові гравці. Але це такі ж футболісти, як і ми. Будемо грати на своїх сильних якостях", — зазначив захисник.

Миколенко також підкреслив, що під час таких відповідальних матчів важлива максимальна концентрація:



"Ти повинен бути сконцентрований на всі 90+ хвилин. Можливо, ти маєш право на помилку, але можеш через неї програти матч".

Нагадаємо, після зустрічі з Францією 16 листопада збірна України зіграє проти Ісландії у Варшаві о 19:00.