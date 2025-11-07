Англія

Англійський клуб вивчає варіант зліва в обороні: український гравець збірної в центрі уваги через завершення контракту.

Англійський клуб Борнмут розглядає можливість підписання українця Віталій Миколенко із Евертон, у якого влітку-2026 завершується контракт. За інформацією видання Sportsboom, "вишні" шукають підсилення оборони після втрати Мілоша Керкеза, і Миколенко вважається одним із пріоритетних варіантів.

Однак трансфер може виявитись непростим: Евертон не має наміру легко відпускати свого лівого захисника, якого тренер Девід Мойєс вважає ключовим у команді. Представники клубу вже працюють над продовженням угоди з гравцем на кілька сезонів, щоб уникнути втрати безкоштовно.

За кадрами, Борнмут планує виставити офіційну пропозицію після відкриття зимового трансферного вікна. У нинішньому сезоні Миколенко провів дев’ять матчів у всіх змаганнях і підходить до завершення контрактного строку — це дає можливість "вишням" розглянути його як цілком реальний варіант підсилення.



Сам Віталій поспішив спростувати чутки про відхід з клубу.

"Те, що я не хочу вести переговори [за контрактом] з Евертоном, — повна брехня, тому що ми просто ще не говорили про це", — сказав він.

"Я знаю, що мій агент незабаром розмовлятиме з представниками Евертона. Я навіть не думаю про це, тому що мені подобається грати за цей клуб, я отримую від цього задоволення і це для мене найголовніше".

Тим часом український оборонець залишається у фокусі уваги: його роль у команді та функція в захисті Евертона дозволяють оцінювати його як одного з найважливіших гравців на позиції. Якщо Борнмут активізується, найближчі місяці можуть стати вирішальними для розвитку цієї історії.