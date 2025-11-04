Іспанія

Тренер мадридців розглядає Вортона як наступника легенди.

21-річний півзахисник Крістал Пелес Адам Вортон може перейти до Реала Мадрид, повідомляє El Nacional. Хабі Алонсо бачить у ньому наступника Тоні Крооса, тому клуб готовий заплатити близько 60 мільйонів євро за молодого англійця.

Вортон прогресує у АПЛ, демонструючи прогрес у грі та баченні поля, що ідеально пасує стилю Алонсо. Його контракт з Пелес діє до 2029 року, але Реал налаштований на серйозні переговори наступного літа.

У поточному сезоні Уортон провів 13 матчів за "орлів", віддавши одну результативну передачу.

