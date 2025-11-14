Англія

Молодий еквадорський захисник приєднається до лондонського клубу у 2028 році.

Челсі узгодив трансфер одного з найперспективніших молодих захисників Південної Америки — 16-річного Дейннера Ордоньєса зі зростом 188 см. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, лондонський клуб досяг повної домовленості з Індепендьєнте дель Вальє, який прийняв усі умови переходу.

Як зазначається, Челсі випередив одразу три європейські топклуби, які також претендували на еквадорського таланта.

Ордоньєс приєднається до Челсі у січні 2028 року, коли досягне віку, що дозволяє здійснити міжнародний перехід. Трансфер розглядається як інвестиція в майбутнє клубу, який активно зміцнює проєкт із інвестиціями у молодь.