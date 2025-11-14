Англія

Лондонці полюють на талановитого англійця.

Лондонський Вест Гем має намір здійснити перехід центрального захисника французької Тулузи Чарлі Крессвелла. Про це повідомляє talkSPORT.

За інформацією джерела, керівництво "гаммерс" давно слідкує за прогресом 23-річного виконавця та готове оформити трансфер вже найближчої зими. Зазначимо, що Крессвелл є двократним чемпіоном Європи серед вікової категорії U-21 у складі збірної Англії.

Чинна трудова угода англійця з "малюками" розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 12 млн. євро.

Цього сезону Чарлі Крессвелл відіграв за Тулузу 13 матчів, забив три голи та віддав одну результативну передачу.