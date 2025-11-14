Лондонці полюють на талановитого англійця.
Charlie Cresswell, getty images
14 листопада 2025, 22:50
Лондонський Вест Гем має намір здійснити перехід центрального захисника французької Тулузи Чарлі Крессвелла. Про це повідомляє talkSPORT.
За інформацією джерела, керівництво "гаммерс" давно слідкує за прогресом 23-річного виконавця та готове оформити трансфер вже найближчої зими. Зазначимо, що Крессвелл є двократним чемпіоном Європи серед вікової категорії U-21 у складі збірної Англії.
Чинна трудова угода англійця з "малюками" розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 12 млн. євро.
Цього сезону Чарлі Крессвелл відіграв за Тулузу 13 матчів, забив три голи та віддав одну результативну передачу.