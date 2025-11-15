Англія

Захисник Тоттенгема прокоментував свій неймовірний мʼяч у Лізі Чемпіонів.

Міккі ван де Вен визнав, що його неймовірний сольний гол у матчі Ліги чемпіонів проти Копенгагена (4:0), ймовірно, так і залишиться найкращим у його кар'єрі — Goal.

24-річний нідерландець вразив футбольний світ, здійснивши забіг майже через усе поле, перш ніж вразити ворота суперника. Цей гол миттєво став вірусним у соціальних мережах, а тренер Томас Франк навіть порівняв пробіг свого гравця з діями Ліонеля Мессі.

Сам Ван де Вен, коментуючи цей момент, визнав його унікальність.

"Забити кращий гол буде важко", – сказав він.

Захисник розповів про божевільну реакцію на свій шедевр:

"Все просто вибухнуло! Це був хаос. Я отримав стільки повідомлень, що навіть не зміг усім відповісти" — підкреслив Міккі.

Ван де Вен який зараз грає у збірній Нідерландів на позиції лівого захисника, він зазначив, що намагався повторити свій трюк в матчі за національну команду, але безуспішно. Він додав, що його швидкість є цінним активом як для клубу, так і для збірної, незалежно від позиції на полі.