Англія

Зарплата бразильця стає перешкодою для угоди.

Нападник Реала Родріго навряд чи стане гравцем Тоттенгема, повідомляє Флоріан Плеттенберг. Раніше з’явилася інформація, що "шпори" готові заплатити 80 мільйонів євро за 24-річного бразильця, але ці чутки не відповідають реальності.

За даними джерела, угода виглядає неможливою через високу зарплату Родріго. Водночас не виключається його відхід із Реала в січні.

У поточному сезоні Родріго зіграв 13 матчів у всіх турнірах, віддавши два асисти. Експерти Transfermarkt оцінюють його вартість у 80 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Реал націлився на Олісе.