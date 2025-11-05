Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 4 листопада 2025 року.

Лондонський Тоттенгем у матчі четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграв данський Копенгаген на власному полі (1:1).

Команда Томаса Франка на власному полі провела блискучий поєдинок у домінуючому стилі, за винятком одного моменту — вилучення Бреннана Джонсона початку другого тайму, хоча тоді рахунок був уже 2:0 на користь господарів.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Тоттенгем — Копенгаген у рамках четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Тоттенгем — Копенгаген 4:0

Голи: Джонсон, 19, Одобер, 51, ван де Вен, 64, Палінья, 67

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро (Дансо, 73), ван де Вен, Удогі (Спенс, 73) — Бентанкур, Сарр — Джонсон, Сімонс (Палінья, 60), Одобер (Скарлетт, 80) — Коло Муані (Рішарлісон, 73)

Копенгаген: Котарські — Судзукі, Перейра, Хацидіакос, Лопес — Ларссон, Лерагер, Клем, Ашурі — Мукоко (Корнеліус, 72), Ельюнуссі (Классон, 72)

Попередження: Судзукі

Вилучення: Джонсон, 57