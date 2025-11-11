Англія

"Шпори" задоволені виступами півзахисника і вже мають домовленість з ним про контракт до 2029 року.

Тоттенгем має намір розпочати переговори з Баварією щодо викупу півзахисника Жоау Паліньї. Клуб задоволений виступами 30-річного хавбека і вже досяг принципової домовленості з гравцем про укладення повноцінного контракту до 2029 року.

Палінья приєднався до "шпор" влітку на правах оренди до кінця сезону-2025/26, а опція викупу становить 30 мільйонів євро. У нинішньому сезоні півзахисник провів 18 матчів у всіх турнірах, забив чотири голи та віддав одну результативну передачу.

Тоттенгем наразі посідає п’яте місце в турнірній таблиці АПЛ. Наступний матч команда Томаса Франка проведе 23 листопада проти Арсеналу.