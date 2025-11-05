Ліга чемпіонів

Тренер Тоттенгема пожартував про захисника-бомбардира.

Головний тренер Тоттенгема Томас Франк прокоментував високу результативність захисника Міккі ван де Вена після перемоги над Копенгагеном (4:0).

"Міккі ван де Вен — наш найкращий бомбардир у всіх змаганнях, тож нехай продовжує в тому ж дусі. Він може й далі обходити мене, якщо злиться після гри!" — цитує слова Франка журналіст Фабріціо Романо.

У поточному сезоні 24-річний нідерландець зіграв 15 матчів у всіх турнірах і забив шість голів.

8 листопада Тоттенгем прийме Манчестер Юнайтед в 11-му турі АПЛ. Початок матчу о 14:30.