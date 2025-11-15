Англія

Італійський клуб розглядає Фрейзера Форстера як можливу заміну травмованому Судзукі.

Парма отримала пропозицію щодо підписання нового воротаря після травми свого основного голкіпера Дзіона Судзукі. Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, італійському клубу була запропонована кандидатура Фрейзера Форстера — досвідченого англійського голкіпера, який протягом трьох останніх сезонів виступав за Тоттенгем.

Наразі 37-річний воротар перебуває у статусі вільного агента, що робить його потенційний трансфер максимально простим з юридичної та фінансової точки зору.

Парма активно вивчає ринок, оскільки потребує термінового підсилення після втрати Судзукі. Раніше повідомлялося, що основним кандидатом для клубу був українець Андрій Лунін, проте Реал Мадрид відхилив пропозицію щодо оренди.