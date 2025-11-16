Англія

Захисник відновився після важкої травми і вийде на поле у грі проти Евертона 24 листопада.

27-річний аргентинець тренувався зі збірною Аргентини під час листопадових зборів і повністю відновився після травми хрестоподібних зв’язок, отриманої у лютому 2025 року в поєдинку АПЛ проти Крістал Пелас (0:2). Зараз Мартінес займається разом із загальною групою "червоних дияволів".

Минулого сезону аргентинець зіграв 32 матчі у всіх турнірах, забив два голи та віддав дві гольові передачі. У новому розіграші АПЛ Мартінес поки що не провів жодного поєдинку.

Манчестер Юнайтед наразі посідає сьоме місце у чемпіонаті, набравши 18 очок. Наступний матч команди Рубена Аморіми відбудеться 24 листопада проти Евертона, у складі якого виступає українець Віталій Миколенко.