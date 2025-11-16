Англія

Барселона спробує на цьому зіграти.

Майбутнє англійського нападника Маркоса Рашфорда, який нині виступає за каталонську Барселону на правах оренди з англійського Манчестер Юнайтед, може бути вирішене під час зимового трансферного вікна.

"Червоні дияволи" надсилають сигнали 28-річному виконавцю про те, що Рубен Аморім не бачить його в складі своєї команди, навіть із урахуванням покращення спортивних показників гравця.

Це відповідно робить позиції "Червоних дияволів" у потенційних перемовинах про повноцінний трансфер більш гнучкими.

І якщо спочатку "блаугранас" вагались щодо повноцінного трансферу, то з оновленими даними точно спробують дотиснути цю можливість.

Відомо також і про бажання самого Рашфорда залишитись у Іспанії.

У цьому сезоні на рахунку Маркуса шість голів та дев’ять гольових передач у 16 матчах.