Іспанія

Маркус Рашфорд, який виступає за Барселону на правах оренди, чітко дав зрозуміти, що хоче продовжити кар'єру в каталонському клубі після закінчення терміну угоди.

Англієць сподівається, що його перебування в Барселоні стане постійним. Нападник Манчестер Юнайтед приєднався до іспанського гранда на правах сезонної оренди влітку і демонструє чудову форму, забивши 5 голів у 12 матчах, включно з дублем у Лізі чемпіонів проти Олімпіакоса.

​Угода про оренду містить опцію викупу за 28 мільйонів фунтів стерлінгів – суму, яка є нижчою, ніж 40 мільйонів, які Юнайтед вимагав би від будь-якого іншого клубу. ​Напередодні свого першого Ель Класіко 27-річний гравець в інтерв'ю ESPN підтвердив своє бажання.

"Чи хотів би я залишитися? О так, звісно", – сказав Рашфорд. "Я насолоджуюся цим футбольним клубом. Я думаю, для кожного, хто любить футбол, Барселона – один із ключових клубів в історії гри. Для гравця це честь".

​Рашфорд, чий контракт з Юнайтед діє до 2028 року, вважає, що йому була потрібна зміна обстановки після того, як він провів практично все своє життя в Манчестер Юнайтед.

"Люди забувають, але 23 роки мого життя пройшли в Манчестері. Іноді тобі просто потрібні зміни. Я думаю, що це мій випадок, і я насолоджуюся всім, що відбувається", – додав він.