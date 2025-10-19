Англія

Головний тренер Манчестер Юнайтед чітко окреслив свою позицію щодо двох молодих гравців команди, Коббі Мeйну та Джошуа Зіркзе, напередодні відкриття зимового трансферного вікна.

На тлі чуток про можливу оренду або продаж талановитого півзахисника Коббі Мeйну, португальський фахівець рішуче заявив, що розраховує на вихованця академії і не має наміру з ним прощатися. ​

"Я хочу, щоб Коббі залишився. Йому потрібно боротися за своє місце, і нам потрібен Коббі. Тож у цьому плані нічого не зміниться", — наголосив тренер, даючи зрозуміти, що Майну є важливою частиною його планів, незважаючи на високу конкуренцію в центрі поля.

Водночас значно менш утішними були коментарі наставника щодо нападника Джошуа Зіркзе. Після нещодавнього матчу Аморім публічно висловив невдоволення діями форварда на полі, закликавши його до більш ефективної гри. ​

"Зіркзе треба розуміти, що для того, щоб забити, необхідно рухатися до штрафного майданчика. Якщо він хоче отримувати м'яч, він має грати ближче до воріт суперника", — зазначив Аморім.

​Ці заяви є чітким сигналом перед зимовим трансферним періодом. Керманич "червоних дияволів" демонструє, що вірить у потенціал Майну і готовий давати йому шанс, тоді як від Зіркзе він очікує негайного прогресу та більшої самовіддачі, щоб той міг претендувати на стабільне місце в основному складі.