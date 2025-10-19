На тлі чуток про можливу оренду або продаж талановитого півзахисника Коббі Мeйну, португальський фахівець рішуче заявив, що розраховує на вихованця академії і не має наміру з ним прощатися. ​

"Я хочу, щоб Коббі залишився. Йому потрібно боротися за своє місце, і нам потрібен Коббі. Тож у цьому плані нічого не зміниться", — наголосив тренер, даючи зрозуміти, що Майну є важливою частиною його планів, незважаючи на високу конкуренцію в центрі поля.

Водночас значно менш утішними були коментарі наставника щодо нападника Джошуа Зіркзе. Після нещодавнього матчу Аморім публічно висловив невдоволення діями форварда на полі, закликавши його до більш ефективної гри. ​

"Зіркзе треба розуміти, що для того, щоб забити, необхідно рухатися до штрафного майданчика. Якщо він хоче отримувати м'яч, він має грати ближче до воріт суперника", — зазначив Аморім.

​Ці заяви є чітким сигналом перед зимовим трансферним періодом. Керманич "червоних дияволів" демонструє, що вірить у потенціал Майну і готовий давати йому шанс, тоді як від Зіркзе він очікує негайного прогресу та більшої самовіддачі, щоб той міг претендувати на стабільне місце в основному складі.