Італія

"Россонері" мають намір придбати нападника.

Італійський Мілан взимку може підписати нападника Манчестер Юнайтед Йозуа Зіркзе. Про це повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, 24-річний нідерландець незадоволений відсутністю ігрової практики в МЮ, тому під час зимового трансферного вікна вимагатиме від керівництва "червоних дияволів" трансфер в іншу команду.

Зазначається, що цим має намір скористатися Мілан, який знаходиться в пошуку відтягнутого форварда для схеми 3-5-2.

Крім варіанту із "россонері", Зіркзе також привернув до себе увагу двох англійських клубів — Евертона та Вест Гем Юнайтед.

Цього сезону Йозуа Зіркзе відіграв за Манчестер Юнайтед чотири матчі (82 хвилини) без результативних дій.