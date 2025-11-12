Італія

Через відсутність ігрової практики в Манчестер Юнайтед та травми гравців Рома планує зимовий трансфер.

Італійська Рома планує підсилити атакувальну лінію команди вже взимку. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Головний тренер римлян Джан П’єро Гасперіні висловив занепокоєння через численні травми гравців, зокрема українського нападника Артема Довбика, який пропустить щонайменше місяць. Через це наставник наполягає на підсиленні складу перед другою частиною сезону.

Наразі пріоритетним варіантом для Роми є нападник Манчестер Юнайтед Джошуа Зіркзе, який не має регулярної ігрової практики — він зіграв лише у 5 з 12 матчів цього сезону. Сума трансферу оцінюється приблизно у 6–7 млн євро, а контракт Зіркзе з клубом діє до 30 червня 2027 року.

Раніше повідомлялося, що Зіркзе може перейти в оренду в інший клуб англійської Прем’єр-ліги, однак Рома намагається випередити конкурентів.