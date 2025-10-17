Англія

Нідерландський форвард не може проявити себе на Олд Траффорд, а його агент звинувачується у тому, що обрав гроші, а не розвиток кар'єри гравця.

Перехід нідерландського нападника Джошуа Зіркзе до Манчестер Юнайтед, який відбувся влітку 2024 року за 42,5 мільйона євро, поки що виглядає провальним. Гравець отримує мало ігрового часу і не відзначається результативними діями, що викликало шквал критики на адресу його агента. ​

Аналітики звинувачують представника футболіста в тому, що він поставив на перше місце фінансову вигоду, а не спортивні перспективи свого клієнта. Один з експертів навіть назвав Манчестер Юнайтед "стічною ямою", натякаючи на хаотичну трансферну політику клубу та відсутність чіткого плану розвитку.

​Сам Зіркзе розчарований своїм становищем і розглядає можливість зміни клубу вже у зимове трансферне вікно, щоб отримати ігрову практику та потрапити до складу збірної Нідерландів на Чемпіонат світу. Серед претендентів на гравця називають італійські Наполі та Ювентус, а також нідерландський ПСВ.

​Ситуацію ускладнює висока конкуренція в атаці червоних дияволів та нестабільні результати команди під керівництвом Рубена Аморіма. Цілком можливо, що вже на початку 2026 року Зіркзе повернеться до Італії, де він успішно виступав до переїзду в Англію.

Раніше повідомлялося, що Зіркзе вже взимку може опинитися в Мілані.