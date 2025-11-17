Аргентинський форвард залишився у Стамбулі, відчувши підтримку фанатів.
Мауро Ікарді, Getty Images
17 листопада 2025, 17:49
Нападник Галатасарая Мауро Ікарді влітку 2023 року відхилив надзвичайно вигідну пропозицію із Саудівської Аравії. Контракт на три роки передбачав суму, що перевищувала 120 млн євро, однак аргентинець вирішив залишитися у Стамбулі.
Агент футболіста Джордж Гарді розповів причину такого рішення:
"Влітку 2023 року він відхилив пропозицію Саудівської Аравії на суму понад 120 млн євро за три роки, тому що відчув прихильність уболівальників і вирішив залишитися в клубі", – зазначив представник гравця.
Остаточний трансфер Ікарді з Парі Сен-Жермен до Галатасарая був оформлений саме у 2023 році, і вже після цього аргентинець отримав пропозицію з Близького Сходу, яку він вирішив не приймати.
Раніше стало відомо, що Галатасарай хоче продовжити контракт з Ікарді.