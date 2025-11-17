Туреччина

Аргентинський форвард залишився у Стамбулі, відчувши підтримку фанатів.

Нападник Галатасарая Мауро Ікарді влітку 2023 року відхилив надзвичайно вигідну пропозицію із Саудівської Аравії. Контракт на три роки передбачав суму, що перевищувала 120 млн євро, однак аргентинець вирішив залишитися у Стамбулі.

Агент футболіста Джордж Гарді розповів причину такого рішення:

"Влітку 2023 року він відхилив пропозицію Саудівської Аравії на суму понад 120 млн євро за три роки, тому що відчув прихильність уболівальників і вирішив залишитися в клубі", – зазначив представник гравця.

Остаточний трансфер Ікарді з Парі Сен-Жермен до Галатасарая був оформлений саме у 2023 році, і вже після цього аргентинець отримав пропозицію з Близького Сходу, яку він вирішив не приймати.

Раніше стало відомо, що Галатасарай хоче продовжити контракт з Ікарді.