Іспанія

Тренер Манчестер Сіті пояснив, чому не бачить себе у ролі керівника каталонського клубу.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував можливість очолити Барселону в майбутньому вже не як наставник, а як президент клубу.

"Барса унікальна, бо кожен має свою думку. Люди всередині клубу повинні звертати увагу на весь галас. Ось чому це найбільший клуб у світі та найособливіший – тому що всі хочуть представляти його.

Я не відкидаю Барселону – ми завжди пам'ятаємо місце, де починали. Але одягати краватку і сидіти у президентській ложі? Ні, я не бачу себе там", — заявив Пеп у коментарі RAC 1.

Нещодавно стало відомо, що Гвардіола може покинути Манчестер Сіті. Раніше Гвардіола розповів, чим мріє зайнятися після завершення тренерської кар'єри.