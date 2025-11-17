Крістал Пелес і Вест Гем розглядають трансфер 23-річного французького фулбека.
Саша Бое, Getty Images
17 листопада 2025, 18:23
Французький захисник Баварії Саша Бое може змінити клуб уже в найближче трансферне вікно. На футболіста претендують одразу кілька команд з Англійської Прем’єр-ліги, а також Ювентус.
За інформацією інсайдера Екрема Конура, найактивніше ситуацію моніторять лондонські Крістал Пелес та Вест Гем, які готові вийти на переговори щодо можливого переходу 23-річного фулбека.
Раніше стало відомо, що Бое також входить до шортлиста Ювентуса, який шукає підсилення на правий фланг оборони.
Контракт французького захисника з Баварією діє до літа 2028 року, що може ускладнити перемовини для потенційних покупців.
