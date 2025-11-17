Англія

Французький оборонець має вирішити: приймати щедрий контракт від Ліверпуля чи чекати на шанс перейти до Реала.

Ситуація навколо майбутнього Ібраїми Конате в Ліверпулі наближається до розв’язки.

Як повідомляє журналіст Саша Тавольєрі для Sky, клуб із Мерсісайда висунув 26-річному центрбеку фінальну пропозицію щодо нового контракту й не планує покращувати фінансові умови надалі.

У Ліверпулі вважають нинішній офер більш ніж щедрим, адже у разі підписання угоди Конате стане одним із найбільш високооплачуваних гравців команди Арне Слота. Це є демонстрацією повної довіри до французького захисника, який залишається ключовою фігурою в обороні.

Втім, сам Конате останніми місяцями неодноразово виявляв симпатію до Реала, і мадридський клуб продовжує уважно стежити за ситуацією, перебуваючи у своєрідному "флірті" з гравцем.

Тепер француз має ухвалити рішення: прийняти високі умови від Ліверпуля або чекати можливості здійснити давнє прагнення — перейти до мадридського гранда. Його поточний контракт із чинним чемпіоном АПЛ розрахований до літа 2026 року.