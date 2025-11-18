Лондонці готують офіційну пропозицію за вінгера, який втратив місце у старті мадридців.
Родріго Гоес, Getty Images
18 листопада 2025, 20:44
Лондонський Арсенал визначив фінансові умови, за якими клуб готовий оформити трансфер вінгера мадридського Реала Родріго.
За інформацією Football365, Арсенал планує запропонувати 60 мільйонів євро гарантованої суми та додаткові 20 мільйонів у вигляді бонусів. Повідомляється, що головний тренер Реала Хабі Алонсо готовий розглянути таку пропозицію, адже цього сезону бразилець не зумів закріпитися у стартовому складі.
У поточній кампанії Родріго провів 13 матчів за мадридців і відзначився двома результативними передачами.
Раніше повідомлялось, що Родріго не перейде до Тоттенгема.