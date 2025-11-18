Англія

Лондонці готують офіційну пропозицію за вінгера, який втратив місце у старті мадридців.

Лондонський Арсенал визначив фінансові умови, за якими клуб готовий оформити трансфер вінгера мадридського Реала Родріго.

За інформацією Football365, Арсенал планує запропонувати 60 мільйонів євро гарантованої суми та додаткові 20 мільйонів у вигляді бонусів. Повідомляється, що головний тренер Реала Хабі Алонсо готовий розглянути таку пропозицію, адже цього сезону бразилець не зумів закріпитися у стартовому складі.

У поточній кампанії Родріго провів 13 матчів за мадридців і відзначився двома результативними передачами.

Раніше повідомлялось, що Родріго не перейде до Тоттенгема.