Англія

Лондонський клуб серед претендентів на таланта, який завершить контракт у 2026 році.

Лондонський Арсенал проявляє інтерес до 24-річного півзахисника нідерландського Феєнорда Квінтена Тімбера, брата-близнюка відомого Юррієна Тімбера.

За інформацією CaughtOffside, каноніри можуть підписати гравця наступного літа, коли він стане вільним агентом, якщо не продовжить контракт із нідерландським клубом, який діє до кінця сезону 2025/26.

У трансфері також зацікавлені Манчестер Юнайтед та дортмундська Боруссія.

У поточному сезоні Квінтен Тімбер забив два голи та віддав один асист у 14 матчах за Феєнорда у всіх турнірах. Його ринкова вартість оцінюється у 30 мільйонів євро.