Англія

Гравець тільки-но приєднався до основної команди.

Юний шведський нападник сенегальського походження Кевін Філлінг у цьому сезоні зробив важливий крок у своїй кар’єрі, долучившись до основної команди рідного клубу.

Виконавцю нині всього 16 років, а його результативність у вигляді трьох голів у 12 матчах (313 хвилин) у поточній кампанії вже привертає до себе увагу більш статусних клубів.

Зокрема, серед потенційних претендентів називають англійський Манчестер Юнайтед та дортмундську Боруссію.

"Джмелі" при цьому налаштовані дуже рішуче — ідеться про контакти на рівні спортивних директорів клубу, оскільки німці прагнуть підписати гравця вже під час зимового трансферного вікна, щоб уникнути ймовірної переплати влітку наступного року.

Контракт Філлінга розраховано до 2028 року.