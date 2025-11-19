Англія

Вісенте Гуайта має продовжити кар'єру в Серії А.

Парма близька до підписання досвідченого воротаря Вісенте Гуайти, який наразі перебуває у статусі вільного агента. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 38-річний іспанський голкіпер укладе річний контракт із клубом Серії А, щоб замінити травмованого основного голкіпера Дзіона Судзукі, який пропустить наступні 3-4 місяці.

Вісенте Гуайта має великий досвід виступів на найвищому рівні, включно з АПЛ та Ла Лігою. Він грав за Валенсію та Хетафе, тривалий час був основним у Крістал Пелес, а останнім його клубом була Сельта.

Раніше повідомлялося, що основним кандидатом для клубу був українець Андрій Лунін, проте Реал Мадрид відхилив пропозицію щодо оренди.