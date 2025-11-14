Італія

Італійський клуб розглядає вільних агентів для підсилення воротарської лінії.

Воротар Парми та збірної Японії Дзіон Судзукі вибув із гри на тривалий термін після операції, яку було успішно проведено 14 листопада. Про це інформує інсайдер Фабріціо Романо.

За його даними, 23-річний голкіпер пропустить від трьох до чотирьох місяців, що створює серйозну кадрову проблему для Парми. Клуб вже вивчає варіанти підписання нового воротаря з-поміж вільних агентів, аби компенсувати втрату основного гравця.

Судзукі провів 13 матчів у цьому сезоні, пропустивши 16 голів і зігравши 4 поєдинки на нуль.

Уродженець штату Нью-Джерсі приєднався до Парми влітку 2024 року, перейшовши із бельгійського Сент-Трюйдена за 8,2 млн євро. Зараз він оцінюється порталом Transfermarkt у 20 млн євро.