Іспанія

Італійський клуб хотів отримати українського воротаря взимку, однак мадридці не розглядають його відхід.

Парма зробила запит щодо можливого переходу воротаря Реала Мадрид Андрія Луніна на правах оренди. Про це повідомляє Defenca Central.

Італійський клуб терміново шукає нового голкіпера після серйозної травми свого основного воротаря Дзіона Судзукі, який вибув на кілька місяців.

Повідомляється, що Парма була готова орендувати 26-річного українця до кінця сезону та розглядала його як пріоритетний варіант. Проте Реал Мадрид оперативно відповів відмовою.

Керівництво мадридців не планує відпускати Луніна взимку, оскільки він залишається ключовим резервним воротарем на випадок нових проблем зі здоров’ям у Тібо Куртуа. У клубі впевнені, що Лунін здатен гарантувати надійність у потрібний момент, а його досвід — критично важливий.

Також зазначається, що Реал Мадрид не збирається розглядати жодні інші пропозиції щодо українця цієї зими. У клубі вважають, що в найближчі роки Лунін може стати повноцінною заміною Куртуа, якщо зберігатиме терпіння та продовжить прогресувати.

У попередні роки президент Флорентіно Перес неодноразово наголошував, що взимку клуб не робить гучних змін у складі, і ситуація з Луніним — один із таких випадків.