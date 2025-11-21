Тренер мерсисайдців закликає фокусуватися на кожному матчі.
Арне Слот, getty images
21 листопада 2025, 14:20
Головний тренер Ліверпуля Арне Слот відповів на запитання, наскільки бездоганно команді потрібно виступати, щоб захистити титул АПЛ. Наразі "червоні" посідають 8-е місце в таблиці.
"Я вже багато разів казав, що зараз ми навіть не думаємо й не говоримо про це. Насправді, ми не робили цього й минулого сезону, коли були на вершині. Усе зводиться лише до наступної гри", — зазначив Слот.
"Я багато разів говорив про це минулого сезону й повторюю тепер: найкращий спосіб оцінити турнірну таблицю — після 38 турів. Але наступний найкращий варіант, на мою думку, — після 19 турів. Побачимо, де ми будемо тоді. Але зараз наша єдина увага — перемоги в матчах, що, по суті, було тим самим і минулого сезону на цьому етапі", — вважає Слот.
